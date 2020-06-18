ريال مدريد يعلن غياب إيسكو عن لقاء فالنسيا

قال نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لاعب وسطه إيسكو سيغيب عن مباراته المقررة اليوم الخميس أمام فالنسيا بسبب إصابته في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن.



ولم يشارك إيسكو مع ريال في أي مباراة رسمية منذ فوز النادي الملكي 2-صفر على منافسه الأكبر برشلونة في مارس الماضي وكان ضمن تشكيلة المباراة المقبلة قبل تعرضه للإصابة واستبعاده.



ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه جراء الإصابة لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه يتوقع أن يغيب عن مباراة يوم الخميس أمام فالنسيا إلى جانب مباراة الأحد المقبل في مواجهة ريال سوسيداد في ملعب الأخير.



ويتخلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة لكن النادي الملكي لعب مباراة أقل من غريمه الأكبر.