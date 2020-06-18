سولشاير: بوغبا متلهف للعودة إلى الملاعب

قال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط الفريق متلهف للعودة إلى أرضية الملعب، والمشاركة في قيادة الفريق مع البرتغالي برونو فيرنانديز الذي وقع النادي معه في يناير الماضي.

وقال سولشاير في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) البريطانية يوم الخميس "بوغبا عانى من موسم صعب، لكنه متحمس، لقد عمل بجد وأنه في حالة مزاجية جيدة وهو جاهز للعب الآن".

وأضاف : "لقد رأينا لمحات من ذلك في التدريبات وفي المباراة الودية أمام ويست بروميتش، وعرفنا كيف ستكون شراكته مع فيرنانديز، لكن اللاعبين اصحاب المستويات الجيدة يستطيعون دائما اللعب معا".

وتابع سولشاير: "الشيء الرئيسي بالنسبة لبوجبا الأن هو أن يستعيد إيقاعه في اللعب والحصول على لياقة المباريات، لا أعتقد أن احدا يتوقع أن بول وماركوس راشفورد سيتألقان على الفور، ينبغي علينا أن ننتظر بعض المباريات حتى استعادتهما لمستواهما المعتاد".

واختتم سولشاير تصريحاته قائلا "إنني صبور مع ذلك الأمر، الحصول على وقت في المباريات سيؤكد أنه جاهز للعودة بنسبة 100%"..