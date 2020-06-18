سيتيين يطالب بمواجهة نابولي في "كامب نو"

قال كيكي سيتيين مدرب برشلونة إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يجب أن يسمح لناديه بخوض مباراة إياب دور 16 بدوري الأبطال أمام نابولي في استاد كامب نو بدلا من ملعب محايد في لشبونة بسبب مخاوف كورونا.

وتعادل برشلونة 1-1 في نابولي في استاد سان باولو الممتلئ بالجماهير لكن مباراة الإياب تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 وأصبحت ضمن أربع مباريات بحاجة لتحديد مصيرها قبل خوض بطولة مصغرة في دور الثمانية.

وأعلن اليويفا الأربعاء إنه سيستكمل دوري الأبطال بنسخة مصغرة من ثمانية فرق في لشبونة في أغسطس لكنه لم يحسم إن كانت المباريات المتبقية بدور 16 ستقام بنفس الملاعب المحددة سابقا.

وسيلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد وبايرن ميونيخ مع تشيلسي فيما يلعب أولمبيك ليون ضد يوفنتوس وقال اليويفا إنه سيحسم اختيارات الملاعب قبل قرعة دور الثمانية في العاشر من يوليو.

وقال سيتيين قبل زيارة اشبيلية الجمعة في دوري الدرجة الأولى الإسباني: أريد لعب المباراة في استادنا لأنه اذا لم يحدث ذلك سيحصل المنافس على ميزة لأنه خاض مباراة الذهاب بملعبه وأمام حشد كبير من الجماهير.

كما عارض المدرب فكرة خوض مواجهات من مباراة واحدة بدءا من دور الثمانية، وأضاف: اعتقد أن هذا أسوأ وليس فقط بالنسبة لبرشلونة بل للجميع. عند خوض مباراتين يمكن حل مشكلة، أفضل مباراتي ذهاب وإياب لكن اليويفا قرر ذلك ويجب أن نتأقلم.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بعد عودة الدوري الإسباني عقب التوقف ثلاثة أشهر بسبب الجائحة لكن سيتين يعتبر أن الاختبار الأصعب سيكون أمام اشبيلية.

وتابع المدرب الذي يفقد جهود سيرجي روبرتو وفرينكي دي يونغ للإصابة : سنواجه الفريق صاحب المركز الثالث وعلى ملعبه وستكون مباراة صعبة جدا علينا. يجب أن نقدم مباراة ممتازة للفوز واذا حققنا ذلك سنحصل على جرعة ثقة كبيرة.

ويتقدم برشلونة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد الذي تتبقى له مواجهة أمام فالنسيا يوم الخميس.