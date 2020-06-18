سيلتا فيغو يستعيد نوليتو من إشبيلية في صفقة طارئة

كد نادي سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع نوليتو مهاجم إشبيلية بشكل نهائي كـ"صفقة طارئة".

وسمح الاتحاد الآسباني لكرة القدم لسيلتا فيغو بإبرام هذه الصفقة بعد تعرض حارس مرماه سيرخيو الفاريز لإصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، حيث لا تنص القواعد على التعاقد مع لاعب في نفس المركز.

وكان برشلونة سباقا في هذه الخطوة بعد تعاقده مع مارتين بريثوايت من صفوف ليغانيس في فبراير الماضي كصفقة طارئة أثارت العديد من علامات الاستفهام، حيث لم يتمكن ليغانيس من منع برشلونة من الاستفادة من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، كما لم يسمح للفريق بإبرام صفقة بديلة.

وسجل نوليتو "33 عاما" خمسة أهداف خلال عشرين مباراة خاضها مع اشبيلية هذا الموسم، وانضم نوليتو إلى صفوف سيلتا فيغو بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وسبق لنوليتو اللعب في صفوف سيلتا فيغو بين عامي 2013 و2016 حيث سجل 39 هدفا قبل بيعه إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو.