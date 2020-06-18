ليستر سيتي يجدد عقود ثلاثة لاعبين

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس، توقيع الثلاثي الجامايكي ويس مورغان قائد الفريق وزميليه النمساوي كريستيان فوكس والسويسري إلدين ياكوبوفيتش ، على عقد لمدة عام للبقاء في النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وسيكمل المدافع مورغان "36 عاما" عقدا من الزمن مع ليستر، بينما يعني العقد الجديد لفوكس قضاء ست سنوات مع الفريق، وانضم ياكوبوفيتش إلى ليستر سيتي في عام 2017.

وأكد النادي أن أندي كينغ، وهو أحد العناصر الهامة في صعود ليستر سيتي من القسم الثالث حتى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، سيغادر الفريق مع نهاية عقده بختام الموسم الحالي.