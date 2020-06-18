ماينز يتجاوز دورتموند.. ولايبزيغ يتعادل مع دوسلدورف

تلقى بوروسيا دورتموند خسارة مفاجئة على يد ضيفه ماينز صفر - 2، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز جوناثان بوركاردت الهدف الأول في الدقيقة 33، قبل أن يضيف جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ضربة جزاء. ورفع ماينز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 66 نقطة في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى، تعادل فورتونا دوسلدروف مع مضيفه لايبزيغ 2 - 2. وتقدم كيفن كامبل لفريق لايبيغج في الدقيقة 60 قبل أن يضيف هداف الفريق تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 63. وفي الدقيقة 87 سجل ستيفن سكرزبيسكي هدف تقليص الفارق لفورتونا دوسلدروف، قبل أن يسجل زميله أندري هوفمان هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع دوسلدروف رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وفاز بايرن ليفركوزن على ضيفه كولن 3 - 1. وتقدم ليفركوزن عن طريق سفين بيندر في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 39. وفي الدقيقة 59 سجل سيباستيان بورناوف هدف تقليص الفارق لكولن، لكن موسى ديابي عاد ليسجل الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 83. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كولن عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

كما فاز هوفنهايم على مضيفه أوغسبورغ 3 - 1. وتقدم هوفنهايم عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 59 ، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 62. وفي الدقيقة 69 سجل روبن فارغاس هدف أوغسبورغ الوحيد، ثم أضاف إيلاص بيبو الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 89. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.