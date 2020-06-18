مورينيو: هاري كين جاهز للمشاركة أساسياً أمام يونايتد

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن مهاجمه هاري كين سيلعب أساسيا الجمعة أمام ضيفه مانشستر يونايتد بعد غياب ستة أشهر بسبب الإصابة.



ومن المتوقع أيضا مشاركة سون هيونغ مين وموسى سيسوكو اللذين غابا أيضا لفترة طويلة مثل كين بسبب إصابات خطيرة أمام يونايتد.

وهذه أنباء طيبة لتوتنهام الساعي لإنعاش آماله في التأهل لدوري الأبطال بعد أن تراجع للمركز الثامن في الترتيب متأخرا بأربع نقاط عن يونايتد الخامس وبسبع عن تشيلسي الرابع.

وأصيب كين بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في الأول من يناير بينما تعرض سون لكسر في الذراع أمام استون فيلا في فبراير. وخضع لاعب الوسط سيسوكو لجراحة في ركبته في يناير. وقال مورينيو قبل مواجهة النادي الذي استغنى عن خدماته الموسم الماضي في مؤتمر صحفي عبر تطبيق "زووم": تعافى هذا الثلاثي بعد الخضوع لجراحة، كين وسون وسيسوكو، وباتوا جاهزين للعب.

وأضاف: يتدرب كين بقوة ولا توجد مشكلة في الدفع به أساسيا. هل سيلعب 90 دقيقة أو 80 أو 70 أو 60؟ لا أدري. مجريات المباراة هي التي ستكشف عن ذلك. هل استعاد قمة مستواه؟ لا أدري. غاب لمدة ستة أشهر ولم يلعب أي مباراة لكنه لاعب رائع.