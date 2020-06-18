نابولي يعبر يوفنتوس ويتوج بكأس إيطاليا

المصدر: روما - د ب أ

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، عقب فوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على يوفنتوس يوم الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة.

وأخفق الفريقان في هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار كافة الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ويتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لفريق نابولي.

وحرم نابولي فريق يوفنتوس من التتويج بلقبه الرابع عشر في البطولة وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق المتوجة باللقب. يذكر أن نابولي سبق له الفوز بكأس إيطاليا أعوام 1962 و1976 و1987 و2012 و2014.