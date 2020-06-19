أنشيلوتي: علينا تقديم مباراة مثالية أمام ليفربول

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون يوم الجمعة، إن فريقه يحتاج لمباراة مثالية للفوز على ليفربول في جوديسون بارك يوم الأحد بعد أن تلاشت أفضلية خوض المواجهات على ملعبك في غياب الجماهير.

ويحتاج ليفربول متصدر الدوري الممتاز لست نقاط للفوز بأول ألقابه في المسابقة منذ 30 عاما وسيكون منافسا قويا بعد فوزه على إيفرتون هذا الموسم في الدوري وكأس الاتحاد.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين : يجب أن نقدم مباراة مثالية وأن نظهر شخصيتنا. للفوز على ليفربول يجب أن تقدم أداء يفوق مئة في المئة.

وتأكد الأسبوع الماضي اقامة المباراة في جوديسون بارك بدلا من ملعب محايد بعد مخاوف من تجمع مشجعين خارج الملعب.

وتشهد قمة مرسيسايد دائما حماسا كبيرا وتصنع الجماهير صاحبة الضيافة أجواء خاصة سيفتقدها عشاق كرة القدم الانجليزية يوم الأحد في غياب المشجعين.

وقال أنشيلوتي: أنا سعيد باقامة المباراة في جوديسون بارك لكني لست سعيدا بغياب الجماهير، اللعب بدون جماهيرنا يحرمنا من أفضلية وكذلك يحرم ليفربول، لا أحد يدري كيف سيتصرف اللاعبون في غياب الجماهير. سنرى، عشاق كرة القدم يعرفون أن الجماهير هي اللاعب رقم 12 وكانت جماهيرنا تؤازرنا بقوة في ملعبنا لكن يجب أن نحترم القواعد. أعتقد إنها أفضل اجراءات في الظروف الحالية.