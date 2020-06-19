ثلاثية نظيفة للريال أمام فالنسيا تقربه من برشلونة

سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على فالنسيا 3 - صفر، يوم الخميس، في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني ليواصل الريال مطاردته لبرشلونة على صدارة الترتيب وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين.

وتقدم الريال بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 61 وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم أضاف بنزيمة الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 86. وشهدت المباراة طرد لاعب فالنسيا لي كانغ إن في الدقيقة 89.

ورفع الريال رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف غريمه التقليدي، برشلونة، متصدر جدول الترتيب. في المقابل توقف رصيد فالنسيا عند 43 نقطة في المركز الثامن بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

وهذا الفوز هو الثامن عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشر لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في عشر.