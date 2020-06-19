دورتموند يمدد عقد حارسه بوركي إلى 2023

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الجمعة تمديد عقد حارس مرماه رومان بوركي لمدة عامين ليظل ضمن صفوف الفريق حتى عام 2023.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بالنادي : نحن سعداء لأنه باستمرار رومان بوركي، نحظى بخدمات واحد من أبرز الحراس في البوندسليغا. هو مركز لعب مهم على المدى الطويل، ومشغول بشكل ممتاز حاليا.

وكان السويسري بوركي "29 عاما" قد انضم إلى دورتموند عام 2015 قادما من فرايبورغ، ونجح سريعا في إثبات نفسه كحارس أساسي للفريق، وتوج معه بلقب كأس ألمانيا عام 2017 .

ويحل بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا)، ضيفا على لايبزيغ صاحب المركز الثالث، يوم السبت.