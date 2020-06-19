زيدان: بنزيمة "الرائع" أخرس المنتقدين

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد أن مواطنه كريم بنزيمة أسكت المنتقدين، بعد تسجيله ثنائية بينها هدف رائع ضد فالنسيا الخميس في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وروّض بنزيمة الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى أمام المدافع الشاب هوغو غيامون وراء نقطة الجزاء، ثم أطلقها طائرة صاروخية بيسراه في المقص الأيمن لمرمى الحارس الهولندي يسبر سيليسن مسجلا الهدف الثالث والأخير لفريقه في الدقائق الاخيرة (3-صفر).

وقال زيدان: أداؤه كان رائعا، على غرار كامل الفريق، لكن هدفه كان بالغ الروعة، نعرف أنه يرتاح بقدمه اليسرى، لكن أن يرفع الكرة ويعلّقها بهذا الشكل بقدمه اليسرى، دون أن تلمس الكرة الأرض، فهذه بصراحة لمسة مهارة معقدة للغاية.

وافتتح بنزيمة التسجيل في الشوط الثاني، ثم عزز الفارق البديل العائد من اصابة ماركو أنسسيو بعد لحظات من دخوله ومن أول لمسة للكرة اثر تمريرة من الفرنسي فرلاند ميندي.

وأضاف زيدان عن اللاعب الذي رفع رصيده الى 21 هدفا في 38 مباراة :من الجميل أن تشاهده، وأنا سعيد لأجله، غالبا ما نرى كريم كأنه الرقم 9 في مدريد وعليه تسجيل الأهداف. لكنه لا يقوم بذلك فقط. لذا عندما يسجل، أنا سعيد لأنه يخرس أفواه بعض الناس قليلا.

ويُعدّ بنزيمة شخصية جدلية في فرنسا بعد مزاعم حول تورطه في قضية ابتزاز اللاعب الدولي السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي، أدت إلى استبعاده عن تشكيلة المنتخب الفرنسي منذ عام 2015.

لكن اللاعب البالغ "32 عاما" كان حاسما مع ريال مدريد هذا الموسم، ورفع رصيده بهدفه الأخير إلى 243 مع الفريق الملكي، ليصبح الخامس في لائحة الهدافين التاريخيين للنادي.

وقال بنزيمة : نعرف أن هذه المباريات بمثابة النهائي، لذا كان هاما جدا لنا وبالنسبة لي شخصيا أيضا، كان هدفا جميلا، يمكنني القول إنه جميل. أقوم بهذا الامر أحيانا في التمارين، واليوم قمت ذلك في المباراة.

وأبقى ريال مدريد على فارق النقطتين مع المتصدر وحامل اللقب في آخر موسمين برشلونة، وذلك بعد مرحلتين على استئناف الليغا التي توقفت منافستها لنحو ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويحل برشلونة الجمعة ضيفا على أرض إشبيلية الثالث الجمعة، وريال مدريد على ريال سوسييداد السادس الأحد.