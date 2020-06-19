سانت إتيان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا

كشف سانت إتيان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الخميس عن إصابة خمسة من أفراد الفريق من بينهم ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا.

وقال النادي في بيان إن الخمسة أصيبوا بالعدوى خلال فترة الاغلاق العام في فرنسا من 17 مارس إلى 11 مايو مضيفا انهم قيد العزل الذاتي حاليا في منازلهم. وقال سانت إتيان، وهو واحد من أنجح الأندية في فرنسا، إن تدريبات يوم الجمعة ستقام في موعدها.

ومن بين أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا كانت فرنسا الوحيدة التي قررت إلغاء الموسم بسبب الوباء. وتم تتويج باريس سان جيرمان باللقب.