سوسييداد يخسر أمام ألافيس ويواصل التعثر بعد التوقف

واصل ريال سوسييداد نتائجه المخيبة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب خسارته صفر - 2 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وأخفق سوسييداد في استعادة مقعده بالمربع الذهبي في ترتيب المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

في المقابل، ارتفع رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي عاد لطريق الانتصارات الغائب عنه في المباريات الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح بورخا ساينز، التسجيل لمصلحة ألافيس في الدقيقة 57، قبل أن يلعب الفريقان بعشرة لاعبين، عقب طرد جوسبا ثالدوا لاعب سوسييداد، وتوماس بينا إيسلا لاعب ألافيس في الدقيقتين 81 و87 على الترتيب، لحصولهما على الإنذار الثاني.

وأطلق ألافيس رصاصة الرحمة على آمال سوسييداد في خطف هدف التعادل، بعدما أحرز مارتين أغيريغابيريا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.