سيميوني: يورينتي يتطور على طريقة غريزمان

قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، إن تحول ماركوس يورينتي من لاعب وسط دفاعي إلى مهاجم يذكره بما فعله مع أنطوان غريزمان قبل ست سنوات حين حوله من جناح إلى مهاجم خطير.

وتعاقد أتلتيكو مع يورينتي من ريال مدريد العام الماضي لتعزيز خط الوسط بعد بيع رودري إلى مانشستر سيتي لكن اللاعب يقترب من التحول إلى مهاجم.

وأظهر يورينتي وهو قريب الجناح السابق باكو خينتو الفائز مع ريال مدريد بستة ألقاب لكأس أوروبا قدراته أمام المرمى بعد أن سجل هدفين في الوقت الإضافي أمام ليفربول حامل اللقب في دوري أبطال أوروبا في مارس اذار الماضي.

وقال سيميوني قبل مباراة أتليتيكو أمام ريال بلد الوليد يوم السبت : ما يحدث مع ماركوس يشبه ما جرى مع غريزمان هنا. آمنت بقدرات غريزمان الهجومية في الوقت الذي كان يصر الجميع على الدفع به في الجناح، عندما يظهر اللاعبون قدرات خاصة فانه يجب على المدرب أن يحاول الاستفادة منها، يورينتي يسجل أهدافا كثيرة في التدريبات ويجب استغلال هذه الفرص في كرة القدم.

وانضم غريزمان إلى أتلتيكو من ريال سوسيداد في 2014 وبدأ في اللعب على الأطراف لكنه أصبح بعدها أكبر هدافي الفريق في كل المواسم الخمسة التي لعبها قبل الانتقال إلى برشلونة العام الماضي مقابل 120 مليون يورو (134.76 مليون دولار).

وكان يورينتي قد سجل ثلاثة أهداف فقط خلال مسيرته قبل الثنائية التي أحرزها في مرمى ليفربول وواصل هز الشباك بعد استئناف الموسم عقب التوقف بسبب جائحة كورونا، وسجل هدفا وصنع هدفين في انتصار ساحق 5-صفر على أوساسونا يوم الأربعاء.

وأضاف سيميوني: ماركوس يفكر في التحول إلى مهاجم ومن خلال القوة والثقة الكبيرة التي يظهرها يوميا خلال التدريبات بالتسديد على المرمى فانه يمنحنا خيارات أخرى.