مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة بلغاريا

قال نادي سلافيا صوفيا الفائز بدوري بلغاريا الأول لكرة القدم سبع مرات يوم الجمعة، إن لاعب وسطه فيليب كراستيف سينتقل إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلافيا في بيان إن كراستيف (18 عاما) وافق على الانتقال إلى بطل انجلترا بعد اجتيازه الفحص الطبي الخميس، وإنه سيوقع العقد مع ناديه الجديد في الأسبوع المقبل.

ويلعب كراستيف أيضا في صفوف منتخب بلغاريا تحت 19 عاما، وشارك ضمن الفريق الأول لناديه في الدوري البلغاري للمرة الأولى في 2018.

ويعتبر كراستيف واحدا من أفضل اللاعبين الصاعدين في بلاده الواقعة في البلقان وحتى الآن شارك في 24 مباراة مع سلافيا في الدوري المحلي الأول وأحرز هدفا.

وقال فنتسيسلاف ستيفانوف رئيس سلافيا يوم الجمعة : سنتصرف كما فعلنا دوما. الأموال التي ستأتي من الصفقة ستستثمر في تطوير المواهب الجديدة وسنركز أيضا على تحسين مراكز التدريب.

وقال سلافيا إنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل عند توقيع العقد مع النادي الانجليزي في الأسبوع المقبل.