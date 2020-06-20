أرمينيا بيلفيلد يمدد عقد مدافعه السويسري برونر

أعلن نادي أرمينيا بيلفيلد بقاء المدافع سيدريك برونر مع الفريق الذي سيلعب في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما مدد تعاقده يوم السبت مع النادي حتى 2022.



وقال برونر (26 عاماً) في بيان أصدره بطل دوري الدرجة الثانية: سعيد أن النادي أعطاني الفرصة للعب في البوندسليغا. هذا حلم حقيقي لشاب سويسري.



وانضم اللاعب قادما من زيورخ في 2018 وشارك في 48 مباراة بالدرجة الثانية منذ انضمامه وسجل ثلاثة أهداف. وقال عنه المدرب أوفه نيوهاوز :سيدريك يتناسب للغاية مع شخصية مجموعتنا، كما أنه لاعب يمكنه أن يتحسن. مقتنع أن بإمكانه أن يلعب دورا مهما في مغامراتنا بالبوندسليغا.