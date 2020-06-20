بايرن يجتاز فرايبورغ بثلاثية.. ودورتموند يهزم لايبزيغ

فاز فريق بايرن ميونخ على فرايبورغ 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز هيرتا برلين على باير ليفركوزن 2 - صفر ووهوفنهايم على يونيون برلين 4 - صفر وماينز على فيردر بريمن 3 - 1 وبوروسيا مونشنغلادابخ على بادربورن 3 - 1 وبوروسيا دورتموند على لايبزيغ 2 - صفر وفولفسبورغ على شالكه 4 - 1 وتعادل كولون مع آينتراخت فرانكفورت 1 - 1 وفورتونا دوسلدورف مع أوغسبورغ بذات النتيجة.

وتقدم بايرن بهدف سجله جوشوا كيميتش في الدقيقة 15 وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24، ثم سجل فرايبورغ هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 33 عن طريق لوكاس هولير، قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث لبايرن في الدقيقة 37. ورفع بايرن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فرايبورج عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وتوج بايرن ميونخ بلقبه الثامن على التوالي في الدوري يوم الثلاثاء الماضي عقب فوزه على فيردر بريمن 1 - صفر. وفي المباراة الثانية، فاز هيرتا برلين على باير ليفركوزن بهدفين نظيفين سجلهما ماتيوس كونيا ودودي لوكيباكيو في الدقيقتين 22 و54. رفع هيرتا برلين رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ليفركوزن عند 60 نقطة في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز هوفنهايم على يونيون برلين 4 - صفر. وسجل أهداف هوفنهايم ايلص بيبو وأندري كراماريتش ومؤنس دابو وكريستوف بومغارتنر في الدقائق 11 و39 و47 و68. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد يونيون برلين عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز مانيز على فيردر بريمن 3 - 1. وسجل أهداف ماينز روبن كايسون وجان بول بويتوس وإيديميلسون فيرنانديز في الدقائق 25 و30 و85، فيما سجل هدف بريمن الوحيد يويا اوساكو في الدقيقة 58. ورفع ماينز رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على بادربورن 3 - 1. وسجل أهداف بوروسيا مونشنغلادباخ باتريك هيرمان في الدقيقة الرابعة ولارس ستيندل (هدفين) الاول في الدقيقة 55 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 73، فيما سجل هدف بادربورن سفين ميشيل في الدقيقة 53. وشهدت المباراة طرد أوي هونياير لاعب بادربورن في الدقيقة 65. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 62 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد بادربورن عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة السادسة، فاز بوروسيا دورتموند على لايبزيغ بهدفين نظيفين سجلهما إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 30 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. روفع دورتموند رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد لايبزيغ عند 63 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة السابعة، فاز فولفسبورغ على شالكه 4 - 1. وسجل أهداف فولفسبورغ فوتر فيغورست (هدفين) في الدقيقتين 16 و56 وكيفن مبابو وجواو فيكتور في الدقيقتين 59 و69، فيما سجل هدف شالكه رابي ماتوندو في الدقيقة 70. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد شالكه عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الثامنة، تعادل كولون مع آينتراخت فرانكفورت 1 - 1. وتقدم كولون بهدف سجله فلوريان كاينز من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء، وتعادل آينتراخت عن طريق باس دووست في الدقيقة 72. ورفع كولون رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع آينتراخت رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة التاسعة، تعادل فورتونا دوسلدورف مع أوغسبورغ 1 - 1. وتقدم أوغسبورغ بهدف سجله فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة العاشرة وتعادل دوسلدورف روبين هيننجيز في الدقيقة 25. ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس عشر.