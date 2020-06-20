تورينو وبارما يتعادلان في عودة الدوري الإيطالي

بعد غياب لمدة 110 أيام عن المباريات ، أهدر تورينو فرصة استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 1 - 1 مع بارما يوم السبت في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

واستأنف الدوري الإيطالي لكرة القدم نشاطه بهذه المباراة ولك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد. وكان مقررا أن تقام هذه المباراة في 18 مارس الماضي لكنها تأجلت كواحدة من أربع مباريات تأجلت من المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة.

وتبدأ فعاليات المراحل الـ12 الأخيرة من الدوري الإيطالي لها الموسم بداية من بعد غد الاثنين وذلك بعد إقامة هذه المباريات الأربعة اليوم وغدا.

وكان تورينو البادئ بالتسجيل عن طريق مدافعه الكاميروني الدولي نيكولاس نيكولو في الدقيقة 15 وتعادل جوراي كوشكا لفريق بارما في الدقيقة 31 . وسنحت الفرصة لتورينو للتقدم في بداية الشوط الثاني حيث حصل سيموني إيديرا على ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 47 ولكن أندريا بيلوتي أهدرها في الدقيقة التالية حيث تصدى لها حارس مرمى بارما. وباءت جميع محاولات الفريقين بالفشل فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل.

وقبل بداية المباراة ، وقف جميع من في الملعب دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا فيروس "كورونا" المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألف شخص.

وبعد تسجيله هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 15 ، جثى نكولو على ركبته في إشارة إلى دعمه لجهود مكافحة العنصرية ضمن حملة مكافحة العنصرية التي انطلقت بعد وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد عقب القبض عليه في عملية للشرطة بالولايات المتحدة. ورفع تورينو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر علما بأنها النقطة الأولى للفريق بعد ست هزائم متتالية. ورفع بارما رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع في جدول المسابقة.