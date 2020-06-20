فوز فياريال.. وتعادل مايوركا مع ليغانيس

تغلب فياريال على غرناطة 1 - صفر يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم ، والتي شهدت أيضا تعادل ليغانيس مع مضيفه ريال مايوركا 1 - 1.

وسجل جيرارد مورينو هدف المباراة الوحيد لفياريال في الدقيقة 11. ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية ، تعادل ليغانيس مع مضيفه مايوركا 1 - 1 حيث تقدم سالفا سيفيا لمايوركا في الدقيقة التاسعة وتعادل أوسكار رودريغيز لفريق ليغانيس في الدقيقة 87. ورفع مايوركا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر ، فيما يحتل ليغانيس المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 24 نقطة.