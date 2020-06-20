فولر يرفض رحيل هافيرتز قبل انتهاء الموسم

أكد رودي فولر، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، رفضه رحيل الألماني الدولي كاي هافيرتز عن النادي قبل انتهاء مشاركة فريقه في مسابقة الدوري الأوروبي.



وفي مقابلة مع محطة "سكاي" قال نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق يوم السبت: من البديهي أن لا يرحل أي لاعب في هذه الفترة الصعبة قبل أن يتم إكمال الموسم على نحو صحيح.

وأضاف فولر أن هذا الأمر ينطبق على كل اللاعبين في الدوري الألماني وليس فقط على اللاعب الذي تتسابق إليه عدة أندية كبرى، مشيرا إلى أن الموسم سينتهي بالنسبة لبعض الأندية في وقت لاحق بسبب مباريات في أغسطس المقبل ويجب الانتهاء من لعبها.

وسيواجه باير ليفركوزن، نظيره غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في ثمن نهائي الدوري الأوروبي في الخامس من أغسطس المقبل، وستقام مباراة النهائي في الحادي والعشرين من أغسطس المقبل في مدينة كولون.



وأعلن تشيلسي يوم الخميس إتمام صفقة انتقال الألماني الدولي تيمو فيرنر من لايبزيغ الألماني إلى ليبدأ مع ناديه الجديد مطلع الشهر المقبل ويغيب عن مباراة لايبزيغ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.