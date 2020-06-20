مدرب ليستر: اللعب دون حضور الجماهير.. أمر "صعب"

اعترف برندان روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي بصعوبة اللعب بدون جماهير، وذلك عقب تعادل فريقه بهدف لمثله مع مضيفه واتفورد يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال روجرز: من الصعب اللعب بدون جمهور خاصة بعد عودة الفريقين من فترة توقف دامت ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف: في الشوط الثاني بدا أننا في طريقنا للفوز بالمباراة، سجلنا هدفا مذهلا ، لكن نأسف على ما حدث في الضربة الركنية ، كريغ داوسون أنهى الكرة بشكل جيد لكنها لمست إصبع قدم المدافع وسكنت الشباك، علينا أن نتقبل ذلك ونتقدم للأمام.



وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشيلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل كريج داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.



ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر