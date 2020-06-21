أتالانتا يواصل انتصاراته ويهزم ساسولو

أنعش أتالانتا آماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما واصل نتائجه الجيدة ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 - 1 على ضيفه ساسولو يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، إلى 51 نقطة في المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية، في حين تجمد رصيد ساسولو، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في المسابقة هذا الموسم، والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند 32 نقطة ليظل في المركز الحادي عشر.

وحسم أتالانتا حصوله على النقاط الثلاث منذ الشوط الأول، حيث افتتح الألباني بيرات ديمسيتي التسجيل في الدقيقة 16، فيما أضاف الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الثاني في الدقيقة 31. وجاء الهدف الثالث لأتالانتا عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الفرنسي مهدي بورابيا لاعب ساسولو هدفا عكسيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37. وواصل أتالانتا فرض سيطرته على الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله الهدف الرابع عن طريق زاباتا في الدقيقة 66، فيما أحرز بورابيا هدف حفظ ماء الوجه لساسولو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

يذكر أن أتالانتا تأهل لدور الثمانية بالنسخة الحالية لدوري الأبطال، قبل توقف البطولة في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب فوزه 8 - 4 على فالنسيا الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الستة عشر للمسابقة التي يشارك فيها الفريق الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه.