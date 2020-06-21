بيرنلي يرفض تمديد عقد الحارس جو هارت

كشفت تقارير إعلامية يوم الأحد أن فريق بيرنلي الإنجليزي لكرة القدم لن يجدد تعاقده مع جو هارت حارس مرمى الفريق، ومانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق.



وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن جو هارت سيرحل عن بيرنلي يوم 30 يونيو الجاري بعد أن رفض النادي تجديد تعاقده، بعد عامين من شراء عقده مقابل 3.5 مليون جنيه إسترليني قادماً من مانشستر سيتي.



ولعب هارت (33 عاماً) في ثلاث مباريات فقط مع بيرنلي هذا الموسم، واحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي،وكانت آخر مباراة شارك فيها مع الفريق في الدوري الإنجليزي في ديسمبر 2018 عندما خسر الفريق 1- 5 أمام إيفرتون.



ولعب هارت 75 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وتوج مرتين بلقب الدوري الإنجليزي، مع مانشستر سيتي في 2012 و2014.