انتصار صعب لأتلتيكو على بلد الوليد يضعه في المركز الثالث

فاز أتلتيكو مدريد بشق الأنفس 1-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد، بفضل هدف بضربة رأس قرب النهاية من البديل فيتولو، ليتقدم إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

واستغل فيتولو خطأ من الحارس خوسيه أنطونيو كارو، الذي يشارك لأول مرة مع بلد الوليد في الدوري، ليضع الكرة نحو المرمى، ورغم محاولة مدافع إبعاد الكرة فقد احتسب حكم الفيديو الهدف.

وكان أتلتيكو يخوض أول مباراة في استاد واندا متروبوليتانو دون حضور مشجعين وظهر افتقاره للسلاسة في اللعب التي ظهرت خلال الانتصار 5-صفر في ضيافة أوساسونا يوم الأربعاء الماضي.

ولم يظهر أتلتيكو بشكل مقنع خاصة في الشوط الأول وكان محظوظا في عدم التأخر في النتيجة قبل أن يخطف الانتصار قرب النهاية.

وأصبح رصيد أتلتيكو 52 نقطة من 30 مباراة، وتعادل في رصيد النقاط مع إشبيلية رابع الترتيب، لكنه يتقدم بأربع نقاط على خيتافي صاحب المركز الخامس لينعش آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويأتي بلد الوليد في المركز 15 وله 33 نقطة وبفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.