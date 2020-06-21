فوز هيلاس فيرونا على كالياري

فاز فيرونا على كالياري 2 - 1، يوم السبت في المباراة التي جمعتهما في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتغلب فيرونا على كالياري ليرفع رصيده إلى 38 نقطة ويتقدم للمركز السابع وتجمد رصيد كالياري عند 32 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي في المباريات التي خاضها بالمسابقة.

وتقدم فيرونا بهدفين سجلهما صامويل دي كارميني في الدقيقتين 14 و26 لكن لاعبه فابيو بوريني تعرض للطرد في الدقيقة 35 بسبب الخشونة مع ماركو روغ حيث أكد الحكم قرار الطرد بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) ، واستغل كالياري النقص العددي في صفوف مضيفه وسجل هدفا عن طريق جيوفاني سيميوني في الدقيقة 43 .

وحافظ فيرونا على تقدمه في الشوط الثاني الذي شهد طرد لوكا تشيغاريني لاعب كالياري في الدقيقة 70 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.