مانشيني يحث بالوتيلي على "الاستيقاظ" قبل نهاية مسيرته

حث روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي على "الاستيقاظ" قبل أن يدمّر مسيرته الاحترافية، بعدما انتهت علاقته مع ناديه بريشيا



وقال مانشيني في حديث تلفزيوني: قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبير، أحببت ماريو مذ كان صغيرا وقام بأمور رائعة، فلديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في منتصف مسيرته، آمل أنه يستيقظ في يوم من الايام ويتغيّر.

واعاد مانشيني استدعاء بالوتيلي الى تشكيلة المنتخب الازرق عندما تولى منصبه في مايو 2018، وذلك بعد نجاحهما سويا مع مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الايطالي.

وغاب بالوتيلي عن عدة تمارين بعد استئناف اندية الدرجة الأولى تدريباتها مطلع مايو، فيما ادعى المهاجم إنه كان مريضا، وقال رئيس بريشيا الشهر الماضي أن عقل بالوتيلي لم يعد مع النادي الذي كان في المركز الاخير على بعد تسع نقاط من منطقة النجاة، قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" شهر مارس الماضي.

وانضم بالوتيلي (36 مباراة دولية) صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي إلى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني والذي عاد هذا الموسم إلى دوري الاضواء، إلا أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات إذ ساهم بخمسة أهداف فقط في 19 مباراة.