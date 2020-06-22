أياكس يعيد الحارس المخضرم ستيكلنبرغ حتى نهاية الموسم

أعلن أياكس أمستردام بطل الدوري الهولندي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع حارس منتخب هولندا السابق، مارتن ستيكلنبرغ، لمدة عام واحد في انتقال مجاني من إيفرتون.



ووقع الحارس البالغ عمره 37 عاما على عقد يمتد من أغسطس إلى يونيو العام المقبل، ليعود إلى النادي الذي استهل به مسيرته عام 2002 بعد الارتقاء بقطاع الناشئين.



وساعد ستيكلنبرغ، الذي خاض نهائي كأس العالم 2010 ولعب 58 مباراة دولية، أياكس في الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري وشارك في 282 مباراة مع الفريق قبل الانتقال إلى أندية روما وفولهام وموناكو وساوثهامبتون وقضى آخر أربعة مواسم مع إيفرتون.



وسينهي ستيكلنبرغ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استئنافه الأسبوع الماضي مع إيفرتون قبل العودة من جديد إلى هولندا.