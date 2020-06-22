إشبيلية يتعادل مع فياريال وينفرد بالمركز الثالث مؤقتاً

المصدر: مدريد - د ب أ

أفلت إشبيلية بنقطة ثمينة من كمين مضيفه فياريال بالتعادل 2 - 2 يوم الاثنين في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو مدريد ورفع فياريال رصيده إلى 48 نقطة لينفرد بالمركز السادس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ريال سوسييداد.

وكان التعادل اليوم هو الثالث على التوالي لإشبيلية وهو الرابع للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة فيما جاء التعادل اليوم لفياريال بعد ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة.

وتقدم فياريال مرتين بهدفين سجلهما باكو ألكاسير وباو توريس في الدقيقتين 18 والرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وتعادل أشبيلية في المرتين بهدفين سجلهما سيرخيو إسكوديرو ومنير الحدادي في الدقيقتين 40 و63.