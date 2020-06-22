إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عن وجود حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في الجولة الأحدث من الاختبارات.

وانطلقت الجولة العاشرة من اختبارات الكشف عن كورونا في نفس اليوم الذي عاد فيه موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو واستمرت حتى يوم 21 من الشهر الحالي وشهدت إجراء 1829 اختبارا لكورونا.

ومنذ بداية حملة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بين لاعبي ومدربي الدوري الإنجليزي الممتاز تم اكتشاف 18 حالة إصابة بين اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية من بين 12057 اختبار خضعوا له.