إنتر يعبر سامبدوريا ويتمسك بالمركز الثالث

تمسك إنتر بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه سامبدوريا يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد إنتر إلى 57 نقطة في المركز الثالث بترتيب المسابقة، بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر) قبل 12 مرحلة على انتهاء البطولة. في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط.

وافتتح النجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 33. وأشعل سامبدوريا المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه النرويجي مورتن ثورسبي هدفا للضيوف في الدقيقة 53.

ويأتي هذا الفوز ليعيد بعضا من الاتزان لإنتر، الذي خسر أمام لاتسيو ويوفنتوس في مباراتيه الماضيتين بالبطولة، قبل توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.