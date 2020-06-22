ساري ينفي وجود مشكلة مع بيانيتش.. ويثق في رونالدو

نفى ماوريتسيو ساري حدوث مشادة مع لاعب الوسط ميراليم بيانيتش وأكد ثقته في انتفاضة مهاجمه كريستيانو رونالدو بعد الأداء المتواضع الذي قدمه عقب استئناف كرة القدم في إيطاليا الأسبوع الماضي.

ووجد ساري نفسه تحت الضغط بعد خسارة يوفنتوس لقب كأس إيطاليا عقب هزيمته بركلات الترجيح أمام نابولي يوم الأربعاء الماضي. وقبل ذلك بخمسة أيام لعب يوفنتوس مباراته الأولى بعد توقف كرة القدم في إيطاليا بسبب جائحة فيروس كورونا قبل أكثر من ثلاثة أشهر إذ تعادل بدون أهداف مع ميلان في إياب الدور قبل النهائي للكأس وأهدر رونالدو ركلة جزاء.

وقالت صحيفة لاستامبا يوم الأحد، إن العلاقة بين ساري وبيانيتش تدهورت مع احتمال وجود اللاعب البوسني على مقاعد البدلاء ضد بولونيا يوم الاثنين عندما يستأنف يوفنتوس المتصدر، والذي يتقدم

بنقطة واحدة على لاتسيو، مباريات الدوري.

وأبلغ ساري شبكة سكاي إيطاليا "المشادة مع بيانيتش واحدة من أكثر الأمور المضحكة هذا الموسم. أتحدث كثيرا مع ميراليم وربما هو من أكثر اللاعبين الذين أخوض معهم أحاديث مثيرة ومثمرة".

وأشار ساري إلى أنه لا توجد أي مشكلة مع رونالدو البالغ عمره 35 عاما. تحدثت مع رونالدو مرة أخرى بالأمس على انفراد ولفترة طويلة. يجب ألا يفقد ثقته بنفسه وأتمنى بدءا من الغد أن أرى عودة

اللاعب المذهل. حالته البدنية ليست جيدة فقط في الوقت الحالي".

وقال ساري إنه تراجع عن فكرة استخدام رونالدو كمهاجم وهو الأمر الذي قام بتجربته لفترة قصيرة أمام ميلان. وتابع المدرب الإيطالي "(رونالدو) أحرز 700 هدف عندما يبدأ بعيدا قليلا عن مركز المهاجم وهذا ما يفضله وهو أمر طبيعي".

وأوضح ساري أنه حان وقت نسيان ما حدث يوم الأربعاء "خسارة بطولة تثقل عاتقك وتجلب المرارة والألم. لكن هذا ما حدث. علينا التقدم للأمام والتفكير في المباريات المقبلة بدون التأثر بشيء خسرناه".