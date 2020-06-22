سيسكا صوفيا يعلن إصابة الأسترالي يوريتش بفيروس كورونا

أعلن سيسكا صوفيا بطل الدوري البلغاري الممتاز لكرة القدم 31 مرة في بيان رسمي يوم الاثنين إصابة مهاجمه الأسترالي تومي يوريتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن اللاعب تم عزله عن بقية اللاعبين.



وقال النادي البلغاري في البيان إن اللاعب البالغ عمره 28 عاما، والذي خاض 41 مباراة مع منتخب بلاده، تم عزله، فيما جاءت بقية العينات للاعبين والطاقم الفني سلبية.



وشارك يوريتش، الذي انضم إلى سيسكا في أغسطس الماضي عقب نهاية عقده مع لوزيرن السويسري، مع أستراليا في كأس العالم 2018 في روسيا، وكان ضمن المنتخب الذي حقق بطولة كأس آسيا 2015 لأول مرة في تاريخ بلاده.



وتم عزل لاعبين اثنين آخرين في الدوري البلغاري الممتاز الشهر الماضي بسبب الاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا، كما أصيب ألكسندر ديميتروف مدرب منتخب بلغاريا تحت 21 عاما بالفيروس الأسبوع الماضي.