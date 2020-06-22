قرارات “VAR” في مباراة الريال تستحوذ على اهتمام الصحف

تصدرت تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” عناوين الصحف الإسبانية الصادرة صباح الاثنين بعد فوز ريال مدريد 2-1 يوم الأحد على ريال سوسييداد في الدوري، بعد أن منحت هدفين لنادي العاصمة وألغت آخر لسوسييداد، ما سمح للريال بالتصدر بفارق المواجهات المباشرة عن غريمه برشلونة.

وخرج ريال مدريد بالنقاط الثلاث من أرض سوسييداد ليتساوى بالنقاط مع برشلونة برصيد 65 نقطة في المرحلة 30، لكنه يتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة إذ تغلب على منافسه بهدفين دون رد مطلع مارس الماضي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بينهما بالتعادل دون أهداف.

وساهمت تقنية حكم الفيديو المساعد في تأكيد هدفي ريال مدريد، الأول عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي فينيسيوس انبرى لها القائد سيرجيو راموس، والثاني عندما سجل الفرنسي بنزيمة بعد أن سيطر على الكرة بكتفه وسدد كرة زاحفة داخل الشباك، لتؤكد التقنية أنه لم يلمس الكرة بيده.

وألغى حكم الفيديو المساعدهدفا للبلجيكي البديل عدنان يانوزاي لاعب سوسييداد بداعي تسلل أحد زملائه الذي حجب الرؤية عن مواطنه الحارس تيبو كورتوا.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية "صُنع في مدريد وكتبت: لقد باركت تقنية حكم الفيديو المساعد انتصارات ريال مدريد منذ استئناف المسابقة بعد توقفها 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وأصبح الفريق في الصدارة بفضل 3 قرارات تحكيمية مثيرة للجدل. وأضافت "سبورت" القريبة من برشلونة على صفحتها الأولى:"متصدرو “VAR”.. فضيحة في أنويتا "ملعب ريال سوسييداد".

ولم تظهر الصحف المدريدية امتعاضها من القرارات، إذ عنونت "ماركا" بكلمة "متصدر" مع صورة لاحتفال راموس بهدفه، مشيرة إلى تحطيمه الرقم القياسي لأكبر عدد من الاهداف المسجل باسم مدافع والذي كان بحوزة الهولندي رونالد كومان مدافع برشلونة السابق ومدرب منتخب هولندا حاليا، بتسجيله هدفه الـ68 في مسيرته.



وأضافت: المزيد من الإثارة في الدوري، جدل في ركلة جزاء لفينيسيوس، هدف ملغى ليانوزاي وهدف بنزيمة. أما "آس" المدريدية فكتبت: متصدر جديد، فوضى جديدة، ريال مدريد في صدارة الجدول قبل 8 مراحل من النهاية.

ويبحث نادي العاصمة الإسبانية عن لقبه الأول في الدوري منذ 2017 والثاني له في 8 سنوات.