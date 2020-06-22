نيفيل ينتقد دي خيا ويحثه على استعادة مستواه

دعا غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق يوم الاثنين ديفيد دي خيا حارس الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للعودة للقواعد لتعزيز ثقته واستعادة مستواه.



وفشل دي خيا في التعامل مع تسديدة الهولندي ستيفن بيرغوين لتسكن شباكه في التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير في الدوري يوم الجمعة الماضي، وتعرض الحارس الإسباني لانتقاد قائد سابق آخر ليونايتد هو روي كين الذي قال إنه لم يكن على ما يرام في المرمى.



ودافع أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد عن دي خيا عقب تعليقات كين رغم أنه أشاد مؤخرا بالحارس الشاب دين هندرسون ورشحه ليكون الحارس الأساسي للفريق والمنتخب الإنجليزي.



وفقا لإحصائيات الدوري الممتاز، كان هذا الخطأ السابع لدي خيا الذي يتسبب في هدف منذ بداية الموسم متساويا في المركز الأول مع حارس نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد وكذلك بيرند لينو حارس أرسنال.



وقال نيفيل عن دي خيا: يجب عليه العودة للقواعد. كان اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يعتمد عليه يونايتد خلال السنوات الأربع الماضية لكنه لم يعد كذلك، فعندما يتراجع الأداء لمدة ستة شهور فقد يكون الأمر مفاجئا لكن لو ستمر التراجع لمدة عام تبدأ في القلق. عندما يمر أكثر من عامين يصبح دائما تقريبا.



وسيلتقي يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة مع شيفيلد يونايتد المتأخر عنه بنقطتين ومركزين يوم الأربعاء في الجولة 31 للمسابقة.