إصابة أغويرو تثير قلق مدربه غوارديولا

أبدى بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم قلقه إزاء الإصابة التي تعرض لها المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أغويرو خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على بيرنلي 5 - صفر مساء يوم الاثنين في المرحلة الثلاثين من الدوري.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول من مباراة أمس، تعرض أغويرو لعرقلة من ليخرج مصابا واحتسب الحكم ضربة جزاء سجل منها النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني له والثالث لمانشستر.

وقال غوارديولا إن أغويرو تعرض لإصابة في الركبة، مضيفا أن الإصابة لا تبدو بسيطة، وأضاف: شعر بمشكلة في الركبة. لقد عانى خلال الشهر الأخير من بعض الألام في نفس المنطقة.