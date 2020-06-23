ساري: لا تنتظروا "المتعة" في مباريات الدوري الإيطالي

اعترف ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس عقب الفوز بهدفين دون رد على بولونيا أن فرق دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تواجه رحلة إلى المجهول وعلى الجماهير ألا تنتظر مباريات ممتعة من الآن وحتى نهاية الموسم.

وتحاول الأندية التخلص من آثار التوقف لثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتلعب في درجات حرارة عالية لذا قال ساري إنه يجب على المشجعين أن يتوقعوا انخفاضا في إيقاع اللعب عن المعتاد.

وقال ساري الذي يتصدر فريقه الدوري ويتطلع لحصد اللقب للموسم التاسع على التوالي: إنه موقف غير معتاد تماما ولا يوجد أي أمور مشابهة حدثت سابقا لذا من السهل جدا حدوث أخطاء في الإعداد البدني، فلديك الآن فرق ليست في أفضل حالة بدنية وسوف تكون مطالبا بخوض مباريات في درجات حرارة عالية، لذا أعتقد أن الأمور ستكون صعبة جدا على كل الفرق.

وأضاف: لا أتوقع وجود مباريات ممتعة، لأنه في ظل وجود درجات حرارة عالية، فإن الإيقاع لن يكون عاليا ولقد اعتاد الناس متابعة مباريات سريعة الإيقاع.. سيكون الأمر صعبا على الجميع وستكون المفاجآت ممكنة في كل مباراة.

وقال ساري إن بداية الموسم الجديد ربما تكون صعبة أيضا، وأردف: بعد 15 يوما من نهاية الموسم الجاري، سنكون في الملعب من أجل الموسم الجديد ومرة أخرى سيكون الأمر استثنائيا لأن الاستعدادات لن تكون بكل تأكيد كما كانت في المعتاد.

ويقضي ساري موسمه الأول مع يوفنتوس لكنه يتعرض لانتقادات حادة بعد خسارة يوفنتوس نهائي كأس إيطاليا الأسبوع الماضي، ورد ماوريسيو على ذلك قائلاً: في الحياة هناك حقائق وهناك آراء. تقول وسائل الإعلام إن يوفنتوس كفريق قد انتهى لكن الترتيب يوضح أننا نتصدر الدوري، ويمكن استخدام الانتقادات كحافز للعودة إلى المستوى المطلوب من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية.