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سولشاير يدافع عن دي خيا ويصفه بـ"الأفضل في العالم"

المصدر: مانشستر - د ب أ
دي خيا تعرض إلى انتقادات حادة من روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق
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اعتبر النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى الفريق الأفضل في مركزه في العالم، وذلك رداً على انتقادات روي كين قائد مانشستر يونايتد السابق الذي انتقد الأخير بعد مباراة توتنهام.

وزاد سولشاير في المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة فريقه أمام شيفليد يونايتد الأربعاء في الدوري الإنجليزي :ديفيد دي خيا أفضل حارس مرمى في العالم، تلقت شباكه هدفين في آخر سبع مباريات خاضها معنا، منها مباراتان أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وبالطبع مباراتان أمام توتنهام وإيفرتون.

وتابع المدرب النرويجي: أمام إيفرتون، ربما كان الهدف غريبا. ولكن هدف توتنهام لم يكن من الممكن التصدي له، دي خيا يقدم مستويات رائعة، ويمنحنا الفوز بمباريات، ومازلت أرى أنه أفضل حارس مرمى في العالم.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #دي خيا, #روي كين, #سولشاير

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