طائرة تحمل لافتة "حياة البيض تهم بيرنلي" فوق استاد سيتي

حلقت طائرة تحمل لافتة "حياة البيض تهم بيرنلي" فوق استاد الاتحاد في بداية مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وظهرت الطائرة لوقت قصير بعد أن جثا لاعبو الفريقين على ركبهم دعما لحركة حياة السود مهمة، ولم تظهر إشارة إلى منظم فكرة الطائرة واللافتة.





وارتدى كل اللاعبين في 12 مباراة بالدوري الانجليزي الممتاز قمصانا تحمل عبارة "حياة السود مهمة" بدلا من أسمائهم بعد فترة التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.



وانضمت المسابقة بذلك رسميا للاحتجاجات الدولية بعد وفاة جورج فلويد الشهر الماضي وهو رجل أسود فارق الحياة بعدما جثم شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأميركية بركبته على عنقه لما يقرب من تسع دقائق وهو رابض على الأرض.