سلتا فيغو يحافظ على آمال البقاء ويهزم ريال سوسييداد

واصل ريال سوسييداد إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم وتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، حيث خسر على ملعبه أمام ضيفه سيلتا فيغو صفر - 1 يوم الأربعاء في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز أوساسونا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر.

وحسم سيلتا فيغو المباراة بهدف وحيد سجله أياغو أسباس من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ليرفع سيلتا فيغو رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر ويتجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة أمام فالنسيا.

وبات سوسييداد بذلك مهددا بفقدان المركز السابع، المؤهل للدور التمهيدي للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، لصالح فالنسيا الذي يحل ضيفا على إيبار يوم الخميس في المرحلة نفسها. كذلك تغلب أوساسونا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 - صفر ليرفع الأول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر ويتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر. وجاء هدف الفوز لأوساسونا في الدقيقة 64 من المباراة وسجله أنطونيو لاتوري جرويسو.