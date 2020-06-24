غوتزه يغيب عن مباراة دورتموند الأخيرة في الدوري

أكد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء غياب ماريو غوتزه عن المباراة الأخيرة في الدوري أمام هوفنهايم يوم السبت المقبل وذلك نظراً لولادة طفله وحاجته للبقاء إلى جوار عائلته قبل الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات المقبلة.



ولم يتم الاتفاق على عودته إلى تدريب الفريق ولا إلى مسابقة الدوري، إذ يتعين عليه في هذه الحالة أن يحصل على نتيجتين سلبيتين لاختبار كورونا في كل مرة يعود فيها من المستشفى.



تجدر الإشارة إلى أن غوتزه، الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي، لم يلعب مع درتموند مباراة كاملة سوى مرة واحدة في الموسم الحالي، قبل أن يتم تأكيد رحيله عن الفريق، وسط اهتمام عدة أندية أوروبية بخدمات اللاعب المهاجم.