كيكي سيتيين يعترف: برشلونة بعيد عن مستواه

اعترف كيكي سيتيين مدرب برشلونة بأن فريقه واجه صعوبات في الارتقاء لمستواه منذ استئناف الموسم بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك عقب فوزه الصعب بملعبه على أتلتيك بلباو يوم الثلاثاء.

واحتاج برشلونة إلى هدف في الشوط الثاني من البديل إيفان راكيتيتش ليتفوق على بلباو العنيد ورغم أنه حقق انتصاره الثالث في أربع مباريات منذ استئناف الموسم فإنه فشل مرة أخرى في التألق، وأبلغ سيتيين مؤتمرا صحفيا افتراضيا: عندما لا يعطيك المنافس مساحات كافية عليك أن تتحلى بالدقة والرشاقة وافتقرنا لذلك منذ العودة، فالأمر ليس سهلا ونفتقد شيئا ما بشكل عام، نفتقد بعض التألق. سبب كبير في ذلك يعود إلى منافسينا الذين يلعبون بشكل مترابط ولا يتركون أي مساحات ونجد صعوبة في اختراقهم، لكني أعتقد أن الأمور ستصبح أسهل بمرور الوقت.

وحقق برشلونة فوزا ساحقا 4-0 على ريال مايوركا في أول مباراة له بعد فترة التوقف الطويلة لكنه قدم مستوى متواضعا خلال الفوز 2-صفر الأسبوع الماضي على ليغانيس المتعثر ويوم الجمعة الماضي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع أشبيلية ليسمح لريال مدريد بتصدر الترتيب يوم الأحد، وبفوزه على بلباو تقدم برشلونة بثلاث نقاط على ريال مدريد لكن فريق المدرب زين الدين زيدان سيعود للقمة إذا انتصر على مايوركا يوم الأربعاء.

ولم يكن سيتيين سعيدا بالطريقة التي بدأ فريقه بها مباراة بلباو لكنه أشاد بالثنائي الشاب ريكي بويغ وأنسو فاتي لمساعدتهما في فتح دفاعات المنافسين عند مشاركتهما كبدلاء، وقال: كنا أكثر هدوءا في الشوط الثاني ولعبنا بشكل أفضل. منحنا أنسو وريكي حركية والفرصة للاستحواذ على الكرة لفترة أطول.