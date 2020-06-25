أتالانتا يحرم لاتسيو الاقتراب من الصدارة.. وروما يفوز

واصل أتالانتا انطلاقته الرائعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم ووجه لطمة قوية إلى فريق لاتسيو بالفوز الثمين 3 - 2 عليه يوم الأربعاء في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل إنتر ميلان مع ساسولو 3 - 3 وفوز روما على سامبدوريا 2 - 1.

ولقن أتالانتا ضيفه درسا قاسيا بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى الفوز الثمين 3 - 2 ليحرم لاتسيو من مواصلة الضغط على يوفنتوس المتصدر. ورفع أتالانتا رصيده إلى 54 نقطة ليعزز موقعه في المركز الرابع بفارق ست نقاط أمام روما وتجمد رصيد لاتسيو عند 62 نقطة في المركز الثاني لتكون هذه النتيجة بمثابة هديثة ثمينة ليوفنتوس حامل اللقب والذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 66 نقطة. وتقدم لاتسيو بهدفين مبكرين للغاية جاء أولهما عبر النيران الصديقة في الدقيقة الخامسة حيث سجله مارتن دي رون لاعب أتالانتا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ثم جاء الهدف الثاني بتوقيع سيرجي سافيتش في الدقيقة 11. ورد أتالانتا بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها روبن غوسينس وروسلان مالينوفسكي وخوسيه لويس بالومينو في الدقائق 38 و66 و80.

والفوز هو الخامس على التوالي لأتالانتا في الدوري الإيطالي، كما أنه السادس مقابل تعادل واحد في آخر سبع مباريات خاضها الفريق في المسابقة. وفي المقابل، مني لاتسيو اليوم بالهزيمة الأولى له بعد 20 مباراة متتالية في الدوري حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم علما أنها الهزيمة الثالثة له فقط في المسابقة هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى اليوم، سجل المهاجم البوسني الشهير إدين دجيكو هدفين ليقلب روما تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 - 1 على سامبدوريا في الشوط الثاني ويرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي والثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة. وأنهى سامبدوريا الشوط الأول متقدما بهدف سجله مانولو جابياديني في الدقيقة 11 ورد روما في الشوط الثاني بثنائية دجيكو في الدقيقتين 64 و85.