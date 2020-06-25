أرسنال يتعافى من تعثراته ويتجاوز ساوثهامبتون بثنائية

وضع أرسنال حدا لنتائجه المخيبة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه ساوثهامبتون يوم الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز بيرنلي 1 - صفر على ضيفه واتفورد.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 43 نقطة في المركز التاسع بترتيب المسابقة، متفوقا بفارق ست نقاط على ساوثهامبتون، صاحب المركز الرابع عشر. وافتتح اللاعب الشاب إدوارد نيكيتاه التسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 20، قبل أن يضطر ساوثهامبتون للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 85، عقب طرد لاعبه جاك ستيفنز. واستغل أرسنال النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف جوزيف ويلوك الهدف الثاني للفريق الملقب بـ(المدفعجية) في الدقيقة 87.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد بعضا من الهدوء والاتزان داخل أروقة أرسنال، الذي حقق انتصاره الأول في المسابقة منذ أن استؤنفت فعالياتها منتصف الشهر الجاري، عقب توقفها لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخسر أرسنال أمام مانشستر سيتي وبرايتون في المرحلتين الماضيتين، ليصيب جماهيره بخيبة أمل كبيرة، ويقلص من حظوظه في اقتناص أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

وعاد بيرنلي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المراحل الثلاث الماضية بالبطولة، بعد فوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه واتفورد. ورفع بيرنلي، الذي حصد نقطتين فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد واتفورد، الذي لم يحقق أي انتصار منذ فوزه المفاجئ على ليفربول (المتصدر) في شباط/فبراير الماضي، عند 28 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة وحيدة أمام مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة). ويدين بيرنلي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه جاي رودريغيز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.