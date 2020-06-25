إيبار يهزم فالنسيا ويحرمه الاقتراب من مقاعد "الأبطال"

أنعش إيبار آماله في البقاء ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه فالنسيا يوم الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد إيبار، الذي حقق فوزه الأول في البطولة بعد غياب خمس مراحل، إلى 32 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، بفارق ست نقاط أمام مراكز الهبوط. في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا، الذي تلقى خسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، عند 46 نقطة في المركز الثامن.

وجاء هدف إيبار الوحيد عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل الفرنسي جيوفري كوندوبيا لاعب فالنسيا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16. وتضاعفت معاناة فالنسيا في المباراة، بعدما اضطر لإنهاء اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الفرنسي إلياكيم مانغالا في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني.