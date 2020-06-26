تشيلسي.. حسم 4 ألقاب في الأعوام الخمسة الأخيرة

اعتاد نادي تشيلسي الإنجليزي وملعبه "ستامفورد بريدج" وضع بصمته في تحديد بطل الدوري الممتاز، إذ تكررت المناسبة 4 مرات في الأعوام الخمسة الماضية، منها بطولة واحدة فاز بها الفريق الأزرق.

وكان فوز تشيلسي على مانشستر سيتي يوم الأربعاء حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، والأولى منذ موسم 1989 – 1990، بعد أن بات الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثاني 23 نقطة مع تبقي 7 جولات حتى النهاية.

وتعود المرة الأولى التي ساهم فيها النادي اللندني بحسم بطولة الدوري لصالحه في المواسم الماضية إلى 2014-2015 عندما تجاوز كرستال بالاس في مايو 2015 بهدف البلجيكي هازارد، معلنا تحقيقه لبطولته الدورية الرابعة.

وفي موسم 2015 – 2016، بلقاء الإياب بين توتنهام وتشيلسي، انتهى الشوط الأول بهدفين للأول قبل أن يعود الأخير بالنتيجة وتعادل عن طريق كاهيل وهازارد ليتوج ليستر لاحقا ببطولته الدورية الأولى على ملعب ستامفورد بريدج، فيما كانت المباراة الوحيدة التي لم تلعب على ستامفورد بريدج مع تواجد تشيلسي طرفا فيها، هي لقاء "البلوز" مع وست بروميتش ألبيون في موسم والتي حسم فيها النادي اللندني بطولته الخامسة عن طريق المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي.

ويقع تشيلسي في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، إذ يسعى لتمسكه بالترتيب الحالي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، خاصة بعد تعاقد الفريق مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر من صفوف فريق لايبزيغ الألماني.

وينافس تشيلسي على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، إذ يواجه ليستر سيتي يوم الأحد المقبل في الدور ربع النهائي، كما يواجه بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من أغسطس المقبل، بعدما كان انتهى لقاء الذهاب برباعية نظيفة على ستامفورد بريدج.