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ليفربول يحقق رقماً تاريخياً في الدوري الإنجليزي

المصدر: العربية.نت
ليفربول فاز ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020
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حقق ليفربول الإنجليزي رقماً قياسياً في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما تأكد فوزه باللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وهو ما لم يحدث إلا في ألمانيا عندما توج بايرن ببطولة الدوري تحت إشراف بيب غوارديولا موسم 2013-2014.

وأسهم تشيلسي في تتويج ليفربول بالبطولة عندما حقق الفوز على مانشستر سيتي في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويفوز الفريق الشمالي بالبطولة الدورية الأولى منذ 1990.

وفي الدوريات الكبرى لم يسبق لناد حسم بطولة الدوري قبل نهايته بسبع جولات سوى بايرن ميونخ الألماني في موسم 2013-2014، ويوم الخميس أصبح ليفربول بقيادة كلوب النادي لثاني الذي يحسم المسابقة في الفترة نفسها.

ويعد كلوب المدرب الألماني الوحيد المتوج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومنذ قدومه للنادي الإنجليزي في عام 2014 حقق برفقته بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

كلمات دالّة

#ليفربول, #كلوب, #غوارديولا, #بايرن, #ألمانيا

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