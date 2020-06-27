إقالة أبيلاردو من تدريب إسبانيول

أعلن نادي إسبانيول متذيل الترتيب في الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، إقالة أبيلاردو فيرنانديز من منصب المدير الفني للفريق، وذلك قبل يوم واحد من مواجهة ريال مدريد ضمن مباريات الجولة 32 من المسابقة.



وذكر نادي إسبانيول في بيان: نعلن إعفاء أبيلاردو فيرنانديز من مهامه في منصب المدير الفني للفريق الأول، وقد اتخذ النادي هذا القرار بسبب تراجع أداء الفريق، ونظراً للرغبة الواضحة في البقاء بدوري الدرجة الأولى.



واستغنى النادي أيضا عن خدمات توماس هيرفاس وإيناكي تيغادا، اللذين كانا يعاونان أبيلاردو ضمن الجهاز الفني منذ توليه المهمة في ديسمبر 2019، حينما كان الفريق يقبع في المركز الأخير.