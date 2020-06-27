بايرن ميونخ يهزم فولفسبورغ ويتوج بالدوري.. وخسارة دورتموند برباعية

لحق بوروسيا مونشنغلادباخ بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم في المركز الرابع بجدول المسابقة ليرافق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ إلى البطولة الأوروبية الكبيرة.

وفي المقابل، لحق فورتونا دوسلدورف بفريق بادربورن في رحلة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بألمانيا إثر هزيمته صفر - 3 أمام مضيفه يونيون برلين وفوز فيردر بريمن على كولون 6- 1 يوم السبت في المرحلة الـ34 الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليغا) .

وحسمت الجولة الأخيرة من المسابقة اليوم المركز الرابع لصالح مونشنجلادباخ فيما احتل باير ليفركوزن المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي مباشرة ويرافقه في رحلة المشاركة المباشرة بدور المجموعات في الدوري الأوروبي فريق هوفنهايم بعدما انفرد بالمركز السادس بفارق ثلاث نقاط أمام فولفسبورج الذي تراجع للمركز السابع.

وبهذا ، سيضطر فولفسبورغ لخوض الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور المجموعات بالدوري الأوروبي. وفي صراع الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية ، أفلت فيردر بريمن من مرافقة بادربورن في رحلة الهبوط المباشر بعدما تقدم للمركز السادس عشر في جدول المسابقة فيما تراجع فورتونا دوسلدورف. ورغم هذا ، لم يضمن بريمن البقاء في دوري الدرجة الأولى حيث يحتاج الفريق من أجل ذلك إلى اجتياز الدور الفاصل خلال الأيام المقبلة أمام الفريق صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وشهدت المرحلة الأخيرة اليوم فوزا كاسحا لبريمن على كولون 6 - 1 فيما سقط فورتونا دوسلدورف أمام مضيفه يونيون برلين صفر - 2 ليؤكد فيردر بريمن جدارته بالحصول على فرصة أخرى لتجنب الهبوط بعدما تقدم للمركز السادس عشر وتراجع دوسلدورف للمركز السابع عشر قبل الأخير. وفي سباق المراكز الأوروبية ، انتزع بوروسيا مونشنغلادباخ بطاقة التأهل الأخيرة إلى دوري الأبطال الأوروبي بفوزه 2 - 1 على هيرتا برلين حيث حافظ الفريق على موقعه في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام باير ليفركوزن رغم فوز الأخير على ماينز 1 - صفر.

كما ضمن هوفنهايم المشاركة المباشرة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي وكذلك الحصول على فترة عطلة أطول من منافسه فولفسبورغ خلال الصيف الحالي بعدما انفرد هوفنهايم بالمركز السادس اثر فوزه الكبير 4 - صفر على مضيفه بوروسيا دورتموند وخسارة فولفسبورغ أمام بايرن صفر - 4 حيث رفع هوفنهايم رصيده إلى 52 نقطة في المركز السادس مقابل 49 نقطة لفولفسبورغ في المركز السابع.

وفي باقي مباريات المرحلة الأخيرة اليوم ، فاز لايبزيغ على مضيفه أوغسبورغ 2 - 1 وفرايبورغ على شالكه 4 - صفر وإنتراخت فرانكفورت على بادربورن 3 - 2. وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا، لقن بايرن ميونخ مضيفه فولفسبورغ درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 - صفر. وسجل أهداف بايرن كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة وميكاييل كويسانسي في الدقيقة 37 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 74 من ركلة جزاء وتوماس مولر في الدقيقة 79. وشهدت المباراة طرد غيلافوغي في الدقيقة 71.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، حيث تسلم درع الدوري للمرة الثامنة على التوالي عقب نهاية اللقاء، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 49 نقطة في المركز السابع ليضمن مشاركته في الدور المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل. ولم يكن هناك أي فترة لجس النبض حيث تمكن بايرن من تسجيل الهدف الأول بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية اللقاء عندما استلم كينغسلي كومان كرة بينية إنفرد على إثرها بكوين كاستيليس حارس فولفسبورغ ليسدد كرة أرضية زاحفة إلى داخل المرمى. وكاد فولفسبورغ أن يعادل النتيجة في الدقيقة السابعة عندما سدد فوتر فيغورست كرة أرضية قوية تصدى لها مانويل نوير، حارس بايرن، على مرتين. فرض فريق بايرن سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف ثاني يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه لم يتراجع فولفسبورغ بل حاول هو الآخر مبادلة بايرن ميونخ للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 19 والتي شهدت إنقاذ نوير فريقه من تلقي هدف مؤكد عندما لعت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى لتصل إلى مارين بونغراشيتش الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها نوير ببراعة. وأصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين. وفي الدقيقة 30 أهدر بايرن فرصة تسجيل الهدف الثاني عندما مرر سيرج نابري كرة عرضية من الجانب الأيسر وصلت إلى كينغسلي كومان غير المراقب داخل منطقة جزاء فولفسبورغ ليسدد كرة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية. ورد فولفسبورغ بعدها بدقيقة عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها دانييل جينزيك بتسديدة مباشرة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس نوير.

وكان توماس مولر قريبا من تسجيل الهدف الثاني لبايرن عندما لعب ليون جوريتسكا كرة ساقطة داخل منطقة جزاء فولفسبورغ قابلها توماس مولر بضربة رأس لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة. وفي الدقيقة 36 كاد روبرت ليفندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن ارتقى إليها ليفاندوفسكي وقابلها بضربة رأس قوية لكن كاستيليس تألق وتصدى للكرة. وشهدت الدقيقة 37 تسجيل بايرن ميونخ الهدف الثاني عندما سدد ميكاييل كويسانسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك. ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 2 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، فرض فريق فولفسبورغ سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى بايرن بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق، في المقابل تراجع بايرن لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي فولفسبورج مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. وكان بايرن قريبا من تسجيل الهدف الثالث عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى ليبعدها الحارس كاستيليس لتتهيأ أمام سيرج نابري الذي قابلها بتسديدة قوية لكنها علت العارضة. ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 56 كاد بايرن أن يسجل الهدف الثالث عندما انطلق نابري بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس كاستيليس الذي تألق وتصدى لتسديدة نابري. هذه الهجمة منحت الثقة للاعبي بايرن الذين استعادوا سيطرتهم على مجريات اللعب وبادروا بشن الهجمات، مما أجبر لاعبي فولفسبورج للتراجع لوسط ملعبهم. وكاد بايرن أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 60 عندما مرر نابري كرة عرضية قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكن كاستيليس تألق وتصدى للكرة. وفي الدقيقة 62 أجرى فولفسبورغ تبديلين بإشراك عمر مرموش وجواو فيكتور بدلا من جوسيب بيركالو وريناتو ستيفن، فيمت أجرى بايرن ثلاث تبديلات بإشراك بنيامين بافارد وفيليب كوتينيو وإيفان بريسيتش بدلا من ألفارو اودريوزولا وسيرج نابري وكينغسلي كومان.

وألغى الحكم هدفا ثالثا لبايرن في الدقيقة 64 عندما مرر بنيامين بافارد كرة عرضية من الجانب الأيمن لتمر من بين يدي كاستيليس لتجد ليفاندوفسكي الذي وضعها إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل. وفي الدقيقة 71 قام جوشا غيلافوغي، لاعب فولفسبورج، بعرقلة كويسانسي داخل منطقة الجزاء ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه كما احتسب ركلة جزاء نفذها ليفاندوفسكي بنجاح مسجلا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 72. وفي الدقيقة 74 أجرى فولفسبورج تبديلين بإشراك يانيك جيرهارت وبروبن كنوخ بدلا من جون بروكس ودانييل جينزيك. وأحرز توماس مولر الهدف الرابع لبايرن ميونخ عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيسر لتصل إلى مولر داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية عانقت الشباك. بعدها مباشرة أجرى بايرن آخر تبديلين بإشراك جوشوا كيميتش ولوكاس هيرنانديز بدلا من ليون جوريتسكا وديفيد ألابا، فيما أجرى فولفسبورغ آخر تبديلاته في الدقيقة 85 بإشراك لوكا هورن بدلا من جيروم روسيلون. ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز بايرن على فولفسبورج 4 - صفر.