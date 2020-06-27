دي بروين يصف ليفربول بالفريق "الأفضل"

وصف البلجيكي كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، فريق ليفربول الحائز على لقب الدوري يوم الخميس بـ"الأفضل"، مشيراً إلى أن فريقه يستطيع تقديم "موسم مذهل" في البطولات المتبقية.



وحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول للمرة الأولى خلال 30 عاما، بعدما خسر مانشستر سيتي المتوج باللقب في الموسم الماضي، أمام تشيلسي 1 - 2 يوم الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين.



وعن تتويج ليفربول، قال دي بروين (28 عاماً) في حديث مع شبكة "سكاي سبورت" التلفزيونية يوم السبت: دائما تشعر بخيبة أمل عندما تخفق في تحقيق الفوز، لكننا صادقون بما يكفي للقول إن ليفربول كان أفضل خلال هذا العام.

ولا تزال فرصة التتويج هذا الموسم متاحة أمام مانشستر سيتي، حيث يحل ضيفا على نيوكاسل يوم الأحد في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما يواجه ريال مدريد الإسباني في أغسطس المقبل في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وزاد دي بروين، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" اليوم السبت : أعتقد أننا نقدم عملا جيدا، مقارنة بالعديد من الفرق الأخرى، مازلنا نحتل المركز الثاني، وهو ما يعني أننا ثاني أفضل فريق بعد ليفربول، وأعتقد أننا لا نزال نحظى بفرص كبيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال.



وأضاف: تخيلوا أننا فزنا باللقبين، سيكون هذا موسما مذهلا بالنسبة لنا. لا يزال أمامنا الكثير لنلعب من أجله ونتطلع إليه، ولا وقت لدينا للإحباط.